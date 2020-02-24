Burası İstanbul! Asker konvoyunda yol kapatıp ateş açtılar
İstanbul Pendik'te asker uğurlama konvoyu için caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlardan inip müzik eşliğinde oynadı. Çevredeki diğer sürücülerin de tepki gösterdiği olayda gruptan bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü.
Görüntüler Pendik Erol Kaya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çekildi. Asker uğurlama konvoyu caddeyi trafiğe kapattı.
Araçlardan inenler müzik eşliğinde dakikalarca oynadı. Yol kapanınca diğer sürücüler ve çevredekiler tepki gösterdi. Bir süre sonra yolu kapatan gruptakiler araçlarına bindi. Bu sırada bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Konvoy daha sonra yoluna devam etti.
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