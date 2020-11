Burası enkaz tarlası

İZMİR’de gerçekleşen depremin üzerinden 4 gün geçti. Yıkılan binalarda hâlâ çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmaları ile birlikte hafriyat taşıma işleri de aynı anda yapılıyor. Enkazlar Bayraklı’dan yaklaşık 40 dakika uzaktaki Menemen’de boş bir alanda toplanıyor. Her çöken apartmandan kontrollü şekilde yüklenen hafriyatlar büyük önlemlerle taşınıyor. Zira bu yıkıntıların içerisinde hâlâ depremzedelerin ziynet eşyaları, resmi evrakları, fotoğrafları ve şimdiye kadar olan yaşamlarının hatıraları bulunuyor. Taşıma işlemi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD koordinasyonu ile birlikte yürütülüyor. Büyük bir titizlikle enkaz alanından alınan hafriyat, yaklaşık 50 dönümlük araziye dökülüyor.

POLİS NÖBET TUTUYOR

Alanda her apartmandan geriye kalanlar için büyük bölümler oluşturulmuş. Her bir kamyonun getirdiği hafriyat özel alana dökülüyor. Binaların hafriyatları asla birbirine karışmıyor. Her apartmandan geriye kalanları ise gece gündüz polis ekipleri ve özel güvenlik ekipleri koruyor. Biz de bu enkazların götürüldüğü yere girdik. Kimsenin girilmesine izin verilmeyen bölgede fotoğraf çekme şansı bulduk. Tesadüf odur ki acı bir hikâyesi olan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun’un dairesinden kalanları da gördük, birçok oyuncağa, fotoğrafa ve anılara şahit olduk.

500 KAMYON DAHA YOLDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nden Kudret Yiğit, “Alana dün sabaha kadar 483 kamyon yük getirdik. Her bölümde hangi apartmanın olduğu yazıyor. Ön taraflarda üst katlar arka taraflarda alt katlar var. Hafriyat geldikçe yeni alan açıyoruz. Şu an arama çalışmaları devam eden binalardan en az 500 kamyon daha hafriyat gelecek” dedi.

Alana şimdilik ailelerin girişine izin verilmediğini söyleyen Kudret Yiğit, “Bu alana giriş-çıkışlar şimdilik yasak. Buraya gelip girmek isteyenler oldu ama izin vermiyoruz. Tüm çalışmalar bittikten sonra valilik izni ile içeri alacağız ve polis gözetiminde aramalar yapılacak” diye konuştu.