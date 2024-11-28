Burası Dallas değil İstanbul

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İstanbul Taksim’de 23 Kasım gecesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir mekâna gidip alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi Velican A.’yı yüzünden yaralayıp mekândan ayrıldı.

ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Sokağa çıkan ABD’li kadın, bir marketin önünde durduğu sırada yolda yürüyen Mert T.’ye (30) boynunu sıkarak saldırmaya başladı. Mert T. vatandaşların müdahale etmesiyle kadının elinden güçlükle kurtuldu. Gencin arbede sırasında altın kolyesi kaybolurken, cep telefonu da hasar aldı. Ayağa kalkan kadın ardından sokakta koşarak kaldırımda yürüyen bir başka kişiye vurdu. O sırada yolda seyreden şoför Velat G.’nin taksisine de saldıran kadın, taksinin ön camını kırdı. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansın içerisinde sağlık ekiplerine de saldıran kadın, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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2 SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Darbedilen Mert T.’nin şikâyetçi olması üzerine kadın gözaltına alındı. Velican A.’nın eşinden şikâyetçi olmadığı, taksi şoförü Velat G.’nin ise zararını karşıladığı öğrenildi. Emniyete götürülen Sydney Rei Huff’a ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bakıldı. Ardından sınırdışı edildi.