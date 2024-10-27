Haberin DevamÄ±

Olay, geÃ§tiÄŸimiz 15 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Åžehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re SavaÅŸ A. (37) ve BarÄ±ÅŸ A. (36) sahibi olduklarÄ± mekanÄ±, kendilerine aylÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ± 40 bin lira pay verme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda mekanÄ±n yÃ¼zde 5 ortaÄŸÄ± olan Erdem S.'nin arkadaÅŸlarÄ± Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti. Bir sÃ¼re mekanÄ± iÅŸleten Ferdi T. ve Malik T. kazanÃ§tan pay vermezken mekan da silahlÄ± olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼hÃ¼rlendi.

Â

SÄ°LAH Ã‡EKÄ°P KASAYA EL KOYDULAR

SavaÅŸ A. ve BarÄ±ÅŸ A.'nÄ±n gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ tekrar aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Ferdi T. ve Malik T., adamlarÄ± Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yÄ± (19) gece saatlerinde mekana gÃ¶nderdi. Gece KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n artÄ±k kendilerine ait olduÄŸunu sÃ¶yleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bÃ¼tÃ¼n hesaplarÄ± ve kasadaki paralarÄ± aldÄ±. Bunun Ã¼zerine SavaÅŸ A. ve BarÄ±ÅŸ A. kendi iÅŸletmelerine kilit vurmak zorunda kaldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

SPÄ°RALLE KÄ°LÄ°DÄ° KESÄ°P MEKANI GASBETTÄ°LER

Kilit vurulmasÄ±na raÄŸmen mekana gelen Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ã‡. (32) ve Erdal G. (36), spiral yardÄ±mÄ±yla kapÄ±nÄ±n kilidini keserek iÅŸ yerini gasbetti. Gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sahipleri SavaÅŸ A. ve BarÄ±ÅŸ A.'nÄ±n ÅŸikayetÃ§i olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma yapan BeyoÄŸlu AsayiÅŸ BÃ¼ro ekipleri, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden ÅŸÃ¼phelilerin kimliklerini tespit etti. YapÄ±lan operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ã‡. ve Erdal G., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

2 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Mahkemeye Ã§Ä±kartÄ±lan Serhat T. 'gasp' suÃ§undan tutuklanÄ±rken, Emirhan A., Erdal G. ve Abdullah Ã‡. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±. Olaydan 1 hafta sonra ise Ferdi T. ve Malik T. polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Adliyeye sevk edilen Ferdi T. tutuklanÄ±rken, Malik T. adli kontrolle serbest kaldÄ±. Ã–te yandan Ferdi T.'nin 10 adet, Malik T.'nin 14 adet, Serhat T.'nin 15 adet, Emirhan A.'nÄ±n 4 adet, Abdullah Ã‡.'nin 6 adet, Erdal G.'nin ise 20 adet suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Â