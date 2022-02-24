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Burası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldular

#Ukrayna#Antalya#Protesto

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Antalya'da yaşayan Ukraynalılar tarafından protesto edildi. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna Ulusal Marşı'nı okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü. Antalya Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, "Rusya Ukrayna Devleti'ni yok etmeyi, Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor" dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir yaşanan gerginlik, sabah saatlerinde Rusya'nın harekatıyla krize dönüştü. Antalya'da yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Antalya Ukrayna Ailesi Derneği ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri, basın açıklamasıyla Rusya'yı tepki gösterdi. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna Ulusal Marşı'nı okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü. Dövizlerde İngilizce 'Putin bir katil', 'Putin'i durdur, savaşı durdur' yazdığı görüldü.

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Açıklamayı yapan Antalya Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattığını söyledi. Mykhaylova, “Rusya başlattığı savaş ile Ukrayna Devleti'ni yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu Bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyor" dedi.

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Burası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldular


'EGEMENLİĞE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI'

Rusya'nın saldırısının bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyleyen Mykhaylova, “Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlarla durdurabilir" diye konuştu.

Burası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldular


Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırım paketinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Vita Mykhaylova, “Aynı zamanda dost başkanları Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" dedi.

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'YARIM SAAT SONRA NE OLACAK BİLEMİYORUZ'

Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca ise “Ukrayna bütün dünyadan çok destek bekliyor. Çünkü Ukrayna çok küçük bir ülke. Ukrayna Merkez Bankası destek için bir hesap açtı. Bu hesaba lütfen destek olun. Bizlere dua lazım, inşallah barış gelecektir. Bizim orada kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Tüm yollar kapatıldı. Biz bir gün sonra değil, yarım saat sonra ne olacak bilemiyoruz. Çünkü her şey habersiz oluyor. Her taraftan atak başladı" diye konuştu.

Burası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldular


Ukrayna için destek isteyen Karaca, “İnşallah bu kötü günler en kısa zamanda bitecek. Siz Türkler bizi anlıyorsunuz. Biz 21 yıldır burada yaşıyoruz. Sizlerin de çocukları, yakınları sınırda ölüyor. İnşallah en yakın zamanda bu bitecek ve tüm dünya barış görecek. Bütün Ruslar ve Türkler kimse Putin'e inanmayın. Rusya ve Ukrayna arasında barış olsun" dedi.

Saldırı nedeniyle Putin'e tepki gösteren katılımcılardan Dymtro Bibik, “Tüm dünya için Putin tehlikelidir. Yalnız Ukrayna için değil. Türkiye için de çok tehlikelidir. O yüzden yalnız beraber kazanacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Rusya Konsolosluğu'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

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#Ukrayna#Antalya#Protesto

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