Buralar hep bostan

Önce hastane sonra da okul yapılmak istenen bostan arazisi, 2014 yılından itibaren Üsküdar Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralandı. Üsküdar Belediyesi 6 yıldır bostanın bakımını yaparken, birçok sosyal faaliyetini de burada sürdürüyor.

ETKİNLİK MERKEZİ

Sadece Kuzguncuklular değil, birçok İstanbullu yürüyüş parkuru da olan bostanı ziyaret ediyor. Aralarında artık Kuzguncuk’ta oturmayan eski semt sakinleri de var, Hazal Özdemir gibi üniversite ödevi için fotoğraf çekmeye gelenler de var. Hafta sonları kalabalıklaşan Kuzguncuk Bostanı’nda bir açık hava sineması da bulunuyor. Geleneksel Hıdırellez etkinlikleri başta olmak üzere birçok özel gün ve etkinlik de burada yapılıyor.

KURAYLA BELİRLENİYOR

Sivil toplumun başarısı olarak öne çıkan Kuzguncuk Bostanı’nda amatör tarım da yapılıyor. Yaklaşık 100 küçük parsele ayrılan bostanda, mevsimine göre meyve ve sebze dikimi yapılıyor. Bu mevsimde ıspanakların pırasaların hasat edildiği küçük tarlaların sahipleri Üsküdar Belediyesi tarafından semt sakinleri arasından kurayla belirleniyor. Kuralar her yıl yenileniyor. Bir sonraki kurada daha önce ismi çıkmayanlara öncelik veriliyor. Pandemi nedeniyle geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatılan bostanda önceden ekilen ürünler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat ediliyor. Belediye, hak sahiplerine ve ihtiyaç duyan Üsküdarlılara ürünleri dağıtıyor.