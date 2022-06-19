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Buralar hâlâ dutluk

#Bahçeşehir#Avcılar#Çayır
Buralar hâlâ dutluk

İstanbul’un metropol karmaşası içinde eskileri hatırlatan küçük yaşam adacıkları da var. Avcılar ile Bahçeşehir arasındaki küçük çayırlık bunlardan biri. Hâlâ şehrin göbeğinde birkaç sürünün otlağı olarak yaşamaya devam ediyor.

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Çok eskiden kalma bir çayır. Belli ki mazide çok daha genişti. Bahçeşehir’in hemen önünde. Aşağısında Küçükçekmece Gölü var. Bir zamanlar az yukarıda Tahtakale çiftliği, biraz aşağıda da Firuzköy çiftliği varmış. Burası iki çiftliğin buluştuğu nokta. Firuzköy, Balkan göçmenlerinin yerleşmesiyle iyice genişlemiş. Tahtakale çiftliği ise zamanla ortadan kalkmış, geriye sadece adı kalmış. Daha da kuzeyde eşkıyalı, haramili filmlerin doğal seti Yarımburgaz Mağarası var.

Buralar hâlâ dutluk


BAYRAMA HAZIRLANIYOR

Tarihi kayıtlara göre bir zamanlar bu civarda yüzlerce çiftlik hayvanı yayılırmış. Sazlıdere’nin Küçükçekmece’ye döküldüğü kısım ise mandalara mahsusmuş. Şimdi bu geniş çiftliklerden geriye sadece bu 80-90 dönümlük çayırlık kalmış. Su koruma havzasında olduğu için de yapılaşmaya müsaade edilmemiş.

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Çayır şimdi hepsi yüzü bulmayan birkaç küçük sürünün otlağı. Eskiden buralar Balkan mübadillerinin sürüleriyle doluymuş. Yoğurtlar, peynirler Ambarlı’dan deniz yoluyla İstanbul’a gidermiş. Artık mübadiller yok. Şimdilerde Kars ve Ardahanlı birkaç aile bu işi yapıyor. Hayvanların çoğu süt için. Bir kısmı da yaklaşan Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Çayırın suyu henüz çekilmemiş. Etraf papatyalarla dolu ve zemin hâlâ ıslak. Böylece otların kuruması gecikiyor. Bu, hayvanlar için ayrı bir keyif.

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SAKİN SAKİN OTLUYORLAR

Kenardaki sitenin müstakil villaları milyonlar değerinde. Hemen arka tarafta yüksek katlı rezidanslar, plazalar yükseliyor. Çayırdaki hayvanlarla, şehir hayatının bu devasa sembolleri tam bir tezat halinde. Bu tezatın daha canlı tarafı olan çayır eski görkemli günlerinden elbette çok uzakta. Ama hayvanlar da hallerinden memnun gibi. Şehrin hengamesine, TEM’in tıkanan trafiğine ve metropolün bin türlü keşmekeşine hiç aldırmadan sakin sakin otlamaya devam ediyorlar...

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#Bahçeşehir#Avcılar#Çayır

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