Burak Hoca seferberliği

İstanbul’da Memorial Şişli Hastanesi’nde 20 yıldır kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar (52), önceki gün motosikletiyle seyir halindeyken, arıza nedeniyle duran otomobile çarparak hayatını kaybetti.



Cenazesi Adlı Tıp morguna kaldırılan Erdamar’ın ailesinin, cenaze törenine katılmaları için büyük bir seferberlik başlatıldığı öğrenildi. Erdamar’ın bağlı bulunduğu hastane grubu, eşi Dr. Sibel Erdamar ve iki çocuğunu Fransa’nın başkenti Paris’ten getirtmek için dün sabah özel jet kiraladı. Paris’e ulaşan jet saatler içinde acılı aileyi İstanbul’a getirdi.



Hakan Erdamar



Prof. Erdamar’ın ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan kardeşi Hakan Erdamar’ın üst düzey yönetici olarak çalıştığı ABD’li şirketin de, yöneticisi Erdamar’ı kardeşinin cenaze töreni için Türkiye’ye göndermenin yollarını aradığı öğrenildi.



Soldan sağa: Kerem Erdamar, Sibel Erdamar, Lidya Erdamar



‘SIRA DIŞI BİR HEKİM’

Aile üyelerinin bir arada olabilmeleri için cenaze töreninin bugüne bırakıldığı öğrenildi. Önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Erdamar için birçok kişi taziye mesajı yayımladı. Memorial Hastaneler Grubu CEO’su Uğur Genç de, yayımladığı mesajda Erdamar için “Sıra dışı bir hekim” ifadesi kullandı.



BABASI DEKANLIK YAPMIŞTI

New York doğumlu Prof. Erdamar’ın babası Prof. Dr. İhsan Erdamar’ın da uzun yıllar ABD’de görev yaptığı öğrenildi. 1990-96 arası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Prof. İhsan Erdamar üç yıl önce vefat etmişti. Önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar’ın, halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Adnan Menderes’in de kuzeni olduğu anlaşıldı.