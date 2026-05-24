'Buradan çıkmayacağız' Polis müdahalesi sürerken Özgür Özel'den son dakika açıklaması

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Halka Partisi Genel Merkezi'ndeyiz Atatürk'ün emanet-i makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı "Değişim" deyip, o değişim iradesiyle gençlerle kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak. İki sonucu hazmedemeyenler. Partimizdeki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var.

"BİZİ DELEGEDEN BAŞKASI BU KOLTUKTAN KALDIRAMAZ"

Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00'sinde hiçbiri CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekilinin dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler. Söküp atabilirler. Sakağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta meydanda kazanılıyor. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan atarlarsa iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz.

"BİZ SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"



Kimse unutmasın bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında çadırlarda kuruldu. Sonrqa Cumhuriyet Halk Partisi birinci Meclis'teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter. Bize bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yeter. Milletimizi sevenlerimizi tepki göstermeye sosyal medyadan tepki göstermeye gelebilenlerin gelmesine dayanışma göstermesine il başkanlıklarına sahip çıkmasına genel merkezine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun. Bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim almayacaklar.