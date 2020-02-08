Burada yaÅŸamaya mecburuz Konteynerde yaÅŸam mÃ¼cadelesi

"Burada yaÅŸamaya mecburuz" Konteynerde yaÅŸam mücadelesi!
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde oturan Jiyan ve Tahirhan DÃ¼zen Ã§ifti, 4 yÄ±ldÄ±r konteynerde yaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸsiz olan Tahirhan DÃ¼zen, "HiÃ§bir iÅŸim olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ev kiralayÄ±p oturamÄ±yorum. Bu koÅŸullarda soÄŸuk havada burada kalmak Ã§ok zor oluyor. Bir ayaÄŸÄ±mÄ±n parmaklarÄ± yok. AyaklarÄ±mÄ±n Ã¼zerinde Ã§ok duramÄ±yorum. Bu nedenle iÅŸsizim, evsizim. Kira veremediÄŸim iÃ§in burada yaÅŸamak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu.
Hakkari'de, kÄ±ÅŸ mevsimi sert ve zorlu geÃ§erken, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en fazla etkili olduÄŸu yerlerden biri olan YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± Yeni Mahalle'de oturan DÃ¼zen Ã§ifti, maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle 4 yÄ±ldÄ±r konteynerde yaÅŸÄ±yor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Tahirhan DÃ¼zen (48), 8 yÄ±l Ã¶nce Ã§obanlÄ±k yaparken bir ayaÄŸÄ±nÄ±n parmaklarÄ±nÄ±n soÄŸuktan dolayÄ± geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle kesildiÄŸini sÃ¶yledi.
Bu nedenle Ã§alÄ±ÅŸmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini anlatan DÃ¼zen, tek gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±n fakirlik yardÄ±mÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°ÅŸsiz olduÄŸu iÃ§in kiraya da Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÃ¼zen, oturduklarÄ± konteynerin de bir hayÄ±rsever tarafÄ±ndan kendilerine verildiÄŸini sÃ¶yledi. DÃ¼zen ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°ÅŸsizim, Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yorum. Akrabalar ve komÅŸular bize gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunuyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konteynerde su yok. Su ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± ise komÅŸularÄ±mdan temin ediyoruz. Ã‡ok soÄŸuk olduÄŸunda ise mecbur akrabalarÄ±n yanÄ±na gidiyoruz. Yoksa sabaha kadar burada donarÄ±z. Konteyneri Ä±sÄ±tmak iÃ§in Ã¼zerini brandayla kapattÄ±m. Ã‡ok zor koÅŸullarda yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. ÃœÅŸÃ¼yoruz, hastalanÄ±yoruz ama burada yaÅŸamaya mecburuz."
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