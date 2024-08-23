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Burada kalacak öğrenciler çok şanslı! Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

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#KYK#Yurt#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 14:06

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu 5 yıldızlı oteli satın alıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna çevirerek çözüme kavuşturdu.

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Marmaris'te öğrenim görecek yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 111 metrekarelik alan içindeki 5 yıldızlı, 650 yatak kapasiteli bir otel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı.

Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

2009 yılında otel ve buna benzer misafir evi kullanım izni alındığı belirtilen Marmaris İçmeler'de yer alan otel, 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

2 blok halinde, 4 bin 800 metrekare kapalı alan bulunan, 2 ayrı girişi olan 155 odalı otelde, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri bulunuyor. Kamera ve yangın alarm sistemi, yangın merdiveni, otoparkı ve fitnesi salonu bulunan otelin hemen çıkışında otobüs ve minibüs durakları bulunuyor.

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Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

Otel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunuyor.

Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

'YURT SÖZDE DEĞİL, BİR OTEL KONFORUNDA'

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, "Artık Marmaris'imizin de bir yurdu var. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için Marmaris ilçemizde 5 yıldızlı bir oteli bakanlığımızın desteği ile kamulaştırdık. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı yurt sözde değil, bir otel konforunda.

Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

Kayıt dondurmak zorunda kalan ya da çevre ilçelerden gelip giden gençlerimiz için artık yurt sorunu yok. Bu müjdeli haberi öğrencilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tüm yetkili arkadaşlarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyor, gençlerimizin her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade etmek istiyorum" dedi. 

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Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

Burada kalacak öğrenciler çok şanslı Bakanlık, 5 yıldızlı oteli satın alıp yurt yaptı... İçinde yok yok

 

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#KYK#Yurt#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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