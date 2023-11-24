Atatürk fotoğrafındaki o detay aynı noktaya yerleştirildi

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İBB iştiraki İSTON AŞ, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gülhane Parkı'ndaki 1928 yılına ait bir fotoğrafından esinlenerek, fotoğrafta yer alan bankları yeniden tasarladı. Ceviz ağacından üretilen 10 nostaljik bank, Gülhane Parkı'ndaki aynı noktaya yerleştirildi.

Bankların bulunduğu alana eklenen bilgilendirici levhada fotoğrafların, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yazı tahtası önünde yeni Türk harflerini tanıttığı gün çektirildiği bilgisi yer alırken; fotoğraflarda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü ile dinlenip, sohbet ettiği anlar görülüyor.

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İSTON Genel Müdürü Fevzi Alp Atar proje hakkında bilgi verdi. Parka gelen turist ve vatandaşların banklarda dinlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

ATA'MIZIN İSMET İNÖNÜ VE ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİĞİ BİR FOTOĞRAF

Projenin aşamalarını anlatan Atar, "Bizler geleceğin mobilyalarını tasarlarken aynı zamanda geçmişe dönük mobilya tarihini de inceliyoruz. Bu incelemeyi yapan arkadaşlarımız; Ata'mızın İsmet İnönü ve arkadaşlarıyla bir bankın üzerinde sohbet edip, dinlendiği bir fotoğrafa erişiyorlar.

Bizler de Cumhuriyet'in 100'ncü yılında bu fotoğrafta bulunan bankın aynısından üretmeye karar veriyoruz" dedi.

BİREBİR AYNISINDAN ÜRETTİK

Atar, "İncelememizde fotoğrafın İstanbul'da çekildiği ortaya çıkınca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunduk ve oradaki tarihçi arkadaşlar fotoğrafın şu anda bulunduğumuz Gülhane Parkı'nda çekildiğini belirttiler.

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Ortak bir proje başlatmış olduk. Fotoğraftaki ürünün birebir aynısından ürettik. Burada Ata'mız harf devrimini Sarayburnu'nda açıklamadan önce dinleniyor, yazı tahtanın gelmesini bekliyor.

Umarım halkımız, bu banklarda otururken 1928 Türkiyesi, genç cumhuriyetin o günlerini kalplerinde hissederler" ifadelerini kullandı.

BÖYLE TARİHİ BİR ORTAMDA BANKLARIN TEKRAR TASARLANMASI HARİKA

Parka gezmeye gelen Çağdaş Kesin, "Böyle tarihi bir parkta, tarihi bir figürün oturması ve o bankların tekrar tasarlanması harika bir şey. Tarihi bir ortamda, tarihi duygularımız cezbediliyor. Bankta oturan Ali Bal, "Çok güzel ve otantik duruyor, beğendim. Etrafında başka bir şey olmaması, burada bankların yalnız durması çok güzel" şeklinde konuştu.

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