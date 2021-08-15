Selin bugüne kadar gördüğü en ağır tablo olduğunu ifade eden Soylu, özetle şunları söyledi: “Burada ağır bir tablo var. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ve etkilediği insan açısından ağır bir tablo var. Onun için burada zannediyorum uzun ve hummalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse ‘Nerede bu devlet’ demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, kurumlarıyla var gücüyle büyük bir çaba ortaya koydu, hâlâ devam ediyor. Kastamonu’da 62, Sinop’ta 14 kayıp ihbarı var. Hasar ve zarar tespiti yapılıyor. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Evini tahliye eden, hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız. Sadece helikopterle dün ve bugün 20 ton gıda dağıttık.

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