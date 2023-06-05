Bunun adı vicdansızlık

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Gaziantep Nurdağı’nda Mehmet ve Medine Bülbül çifti, annesi ve babası ayrılınca kendileriyle birlikte yaşamaya başlayan hidrosefali hastalığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan torunları Merve Hazal Bülbül (5) ile birlikte konteynerkente yerleştirildi. Mehmet Bülbül, torununun tekerlekli sandalyesinin kaldıkları konteynerin önünden çalındığını fark edince durumu yetkililere ve polise bildirdi.

'ŞİKÂYETÇİ OLMAYACAĞIM'

Mehmet Bülbül, torununu dış dünyaya bağlayan tek şeyin tekerlekli sandalye olduğunu söyleyerek, “Torunum hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Onu dünyaya bağlayan tekerlekli sandalyesiydi. Vicdansızlar götürmüş. Birazcık insanlık merhamet varsa geri getirirler. Benim başka bir isteğim yoktur. Şikâyetçi de olmayacağım'' dedi.

Merve'nin anneannesi Medine Bülbül ise “Merve sürekli bize 'Ben ne zaman yürüyeceğim?' diye soruyor. Allah'tan tek dileğim torunumun yürüdüğünü görmek. Devletimiz ve hayırseverlerimiz bu konuda yardımcı olsunlar'' diye konuştu.