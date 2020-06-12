MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBunun adı vahşet! Hırsızlık için 8 köpeği zehirlediler
GeriGündem Bunun adı vahşet! Hırsızlık için 8 köpeği zehirlediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:59,Son Güncelleme:

Bunun adı vahşet! Hırsızlık için 8 köpeği zehirlediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki zom cinsi koyunları çalabilmek için 8 köpeği zehirleyerek öldürdü. Çiftlik sahibi Necat Akyüz, "Köpekleri zehirleyenler bizi de zehirleyebilir, can güvenliğimiz yok" dedi.

Aşağıkuyulu Mahallesi'ndeki 16 dönümlük çiftlikte, ailesiyle birlikte 'zom koyunu' besiciliği yapan Necat Akyüz, hırsızlara karşı 8'i Kangal, 1'i Pitbull cinsi 9 köpeği sahiplendi. 350 koyunun bulunduğu çiftliğe 2 ay önce giren hırsızlar, köpeklerin havlaması üzerine koyunları çalamadan kaçtı. Daha sonra defalarca hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, amaçlarına ulaşabilmek için Pitbull ile 7 Kangal cinsi köpeği zehirleyerek, öldürdü. Bir köpek ise kurtuldu.

Bunun adı vahşet Hırsızlık için 8 köpeği zehirlediler

'KENDİ CANIMIZDAN KORKMAYA BAŞLADIK'

Necat Akyüz, kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İki ay önce, gece yarısı çiftliğin kapılarını açmış koyunları dışarı çıkartmışlar. Köpekler havlayınca çıktık dışarıya. Hırsızla karşı karşıya geldik. Hırsız bizi görünce duvardan atlayarak koşup gitti. Jandarmaya haber verdim. Bazı geceler ses duyuyorduk ardında da köpekler havlıyordu.

Biz de çıkıp etrafı kontrol ediyorduk. Köpekler hırsızlara müsaade etmiyordu. Koyunları çalabilmek için köpekleri öldürdüler. 8 kardeş kangal cinsi köpek vardı. 7'sini zehirlediler, birini göremediler galiba, o kurtuldu. Pitbull da öldü.

Bir de çomar köpeğimiz kaldı. Onda da bir anormallik var, zayıfladı. Sanırım o da zehirden etkilendi. Bu durum olunca canımızdan korkmaya başladık. Çevre köylerde çobanları bağlayıp, koyunları çalmışlar. Köpekleri zehirleyen bizi de zehirler diye korkuyoruz.

Ya da ateş ederler, o yüzden hem koyunlarımızın hem de bizim can güvenliğimiz yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Talebimiz, jandarma günde birkaç kez gelip dolaşabilir, kendini gösterebilir. Jandarmanın kendini göstermesi karşı tarafı caydırabilir, en azından."
Bunun adı vahşet Hırsızlık için 8 köpeği zehirlediler

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle