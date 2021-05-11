Bunun adı vahşet! Eşine ve üvey oğluna işkence etti

Ankara Çankaya’da özel bir klinikte çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan (47), yaklaşık 8 ay önce Mehmet Erdoğan (47) ile ikinci evliliğini yaptı. Op. Dr. Zeynep Erdoğan, ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlu A.A. ve eşi Mehmet Erdoğan ile kendisine ait Mutlukent’teki lüks tripleks villada yaşamaya başladı. Op. Dr. Zeynep Erdoğan, evliliğinin üçüncü ayında, “Kocam beni ölümle tehdit ediyor” diyerek, eşi hakkında şikâyetçi oldu. Ardından çift tekrar barışarak aynı evi paylaşmaya devam etti.

ÖNCE DARP SONRA BIÇAK

Geçen cumartesi gecesi çift arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Erdoğan, eşine şiddet uygulayıp evin üst katındaki odaya kilitledi. Daha sonra da eşinin oğlu A.A.’nın ellerini bağlayarak bayıltana kadar işkence etmeye başladı. Mehmet Erdoğan, daha sonra bıçak alarak Zeynep Erdoğan’ın bulunduğu odaya gitti. Burada eşi Zeynep Erdoğan’a işkenceye devam etti ve göğsünden bıçakladı. Ardından Erdoğan, evden kaçtı. A.A., ertesi sabah erken saatlerde, elleri bağlı olarak kendi imkânlarıyla kapının önüne kadar çıkıp “Yardım edin” diye bağırdı. A.A.’yı gören komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan A.A. ise hastaneye kaldırıldı. A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SAVUNMA YİNE AYNI

Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, saklandığı yerde yakalandı. İlk ifadesinde “Aldattığından şüpheleniyordum. Yakışıklı olmadığımı, beni terk edip daha genç ve yakışıklı birisiyle evleneceğini söylüyordu. Bu nedenle sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu” dedi. İşsiz olan Erdoğan’ın, ‘dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın ‘dolandırıcılık’ suçundan Zeynep Erdoğan ile evlenmeden kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Erdoğan dün ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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