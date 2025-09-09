Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühre'yi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Haberin Devamı

Olay, 4 Kasım 2024’te Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ’a, kırmızı ışık ihlali yapan Tuğrul Duman yönetimindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada metrelerce savrulan Akdağ, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaçan Duman, polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalandı. Yapılan kontrolde Duman’ın 3.34 promil alkollü olduğu, Akdağ’a 117 kilometre hızla ve frene basmadan çarptığı tespit edildi. Duman, tutuklanırken, hakkında ‘Çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan dava açıldı.

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Duman hakkında ‘Çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

"FREN YAPTIM AMA KAZAYI ENGELLEYEMEDİM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Tuğrul Duman ise "Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim" diyerek savunma yaptı. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.