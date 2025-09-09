×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühre'yi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Zühre Deniz Akdağ#Sakarya#Suç
Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 17:16

Sakarya’da 3.34 promil alkollü şekilde kullandığı hafif ticari araçla yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ’ın (11) ölümüne neden olan Tuğrul Duman (28), ‘Çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Kasım 2024’te Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ’a, kırmızı ışık ihlali yapan Tuğrul Duman yönetimindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada metrelerce savrulan Akdağ, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Kazanın ardından kaçan Duman, polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalandı. Yapılan kontrolde Duman’ın 3.34 promil alkollü olduğu, Akdağ’a 117 kilometre hızla ve frene basmadan çarptığı tespit edildi. Duman, tutuklanırken, hakkında ‘Çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın16lık caninin evini CNN Türk görüntüledi... İzmirde 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi ilk kez konuştu: Ben bittim16'lık caninin evini CNN Türk görüntüledi... İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi ilk kez konuştu: Ben bittim!Haberi görüntüle

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Duman hakkında ‘Çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmetti. 

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

"FREN YAPTIM AMA KAZAYI ENGELLEYEMEDİM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Tuğrul Duman ise "Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim" diyerek savunma yaptı. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Bunun adı trafik cinayeti: Kırmızı ışık, 117 km hız, 3.34 promil alkol... 11 yaşındaki Zühreyi öldüren sürücüye 25 yıl hapis

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zühre Deniz Akdağ#Sakarya#Suç

BAKMADAN GEÇME!