Bunun adı spor değil cinayet... 408 bin lira için 14 kızıl geyiğe av izni verildi

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Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bir yıl sonra yeniden kızıl geyiklerin avlanması kararı aldı. Böylece Bolu’da toplamda 14 kızıl geyiğin, 408 bin lira ücret karşılığında avlanılmasına izin verildi. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yeni açılan ihaleyi Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Ateş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ve önergesinde özetle şöyle dedi:

O PARADAN FAYDA GELMEZ

“Bakanlık tarafından ülke genelinde 2023-2024 yılları içinde yaban hayatta öldürülebilecek olan hayvanların kotası belirlendi ve ilgili ihaleler açıldı. Bu kapsamda Bolu’da 14 kızıl geyik, 408 bin lira bedelle avlanabilecek. Diğer illerle birlikte avlanmasına izin verilen kızıl geyik sayısı da 57’dir. Turizm adı altında yaban hayatın para karşılığı hiçe sayılması doğaya ihanettir. Yaşam hakkının canlıların elinden alınması da spor değil cinayettir. Yaban hayatın döngüsünü bozarak sağlanan gelirin kimseye faydası olmaz. Yüzlerce hayvanın katledildiği av ihalelerinin iptal edilmesini istiyoruz. Son 10 yılda av turizmi adı altında kaç hayvanın avlanmasına izin verilmiştir? Bu dönemde yaban hayvan avlarından ne kadar gelir elde edilmiştir? Ülkemize ‘av turizmi’ için yurtdışından son 10 yılda gelen yabancı uyruklu kişi sayısı nedir? Yeni av sezonunda Bolu’da kızıl geyik için av yasağının kaldırılmasını destekleyen etüt-envanter çalışması yapılmış mıdır?”

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Ateş’in önergesinin ardından Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da 2023-2024 Av Turizmi sezonunda Bolu’da avlanması planlanan 14 kızıl geyiğin av ihalesinin iptali için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

‘YOĞUN AVCILIK TÜRLERİ YOK OLMA NOKTASINA GETİRDİ’

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun Ekim 2019’da hazırladığı raporda, “Yoğun avcılık pek çok hayvan türünü yok olma noktasına getirmiştir; öyle ki bakanlığın belli zamanlarda belli adette avlanmasına izin verdiği hayvanlar av sahalarında bile bulunamamaktadır. Ülkemize komşu diğer ülkelerle işbirliği içinde avcılığın belli bir süre yasaklanması nesli tehlikede olan hayvan popülasyonunu koruyacak ve artmasına imkân verecektir. Komisyonumuz avcılığa ilgi duyanlar için ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından trap ve skeet alanları açılmasını önermektedir” tespitinde bulunulmuştu.