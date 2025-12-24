Bunun adı şaka değil cinayet

Haberin Devamı

Hiranur’un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19), hastane polisine verdiği ifadede, “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Tabancayla havaya ateş ettim. Nazmi Çetin (20) ve Mustafa Zeybek (27) ile eve dönerken bir markette durduk. Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” ifadelerini kullandı.

Zeybek ve Çetin’in de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hüseyin Arda Şark, ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını söyledi. Ardından 3 şüpheli tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Şark’ın ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, Zeybek ve Çetin’in ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşması Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Hüseyin Arda Şark savunmasında, “Silahı Hiranur’a uzattım. Şakalaştık. ‘Sıkayım mı’ dedi. ‘Silahla şaka olmaz’ diyerek geri almak istedim. O esnada silah ateş aldı. Hiranur’u dere kenarına götürdüm ve uluorta bıraktım. Eve gittim. Ağabeyime anlattım. Bize kızdı. Hiranur’u alıp hastaneye götürdük” dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.