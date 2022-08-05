Bunun adı oyun değil

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Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Dava süreci devam ederken, dün Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler, sosyal medyadan yayıldı.

‘OTUR, DİLİNİ ÇIKAR’

Görüntülerde, Asiye’nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği görülüyor; anne Zeynep A. da “Otur” ya da “Dilini çıkar” diye sesleniyor. Başka görüntülerde de Zeynep A.’nın “Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım” dediği duyuluyor.

ŞİDDET UYGULAMAYIZ

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade eden Hüseyin A., “Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız” dedi.