Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bunun adı oyun değil

Güncelleme: 24 dk önce

#Gaziantep#Asiye A.#Sosyal Medya
Bunun adı oyun değil

Gaziantep’te geçen yıl 22 Aralık’ta bahçede oyun oynayan Asiye A. (4), pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramıştı.

Haberin Devamı

Hastaneye kaldırılan küçük Asiye, 37 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Dava süreci devam ederken, dün Asiye ile ilgili tepki çeken bir olay yaşandı. Ne zaman çekildiği belli olmayan bazı görüntüler, sosyal medyadan yayıldı.

‘OTUR, DİLİNİ ÇIKAR’

Görüntülerde, Asiye’nin elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği görülüyor; anne Zeynep A. da “Otur” ya da “Dilini çıkar” diye sesleniyor. Başka görüntülerde de Zeynep A.’nın “Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım” dediği duyuluyor.

ŞİDDET UYGULAMAYIZ

Görüntülerle ilgili konuşan baba Hüseyin A. ise avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Görüntülerde eşi ile kızının oyun oynadığını, insanların yanlış anladığını ifade eden Hüseyin A., “Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Asiye A.#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio