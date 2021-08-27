Bunun adı katliam!

Hatay’da bulunan ve 282 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti’nde kaçak av katliamı yaşandı. 15 Ağustos’ta başlayan av sezonuyla Hatay bölgesinde 5 flamingo, 1 gri balıkçıl, 2 erguvani balıkçıl, 2 gece balıkçıl kaçak olarak avlandı. Kaçak avcılığa karşı mücadele yürüten Samandağ İlçe Emniyet Amirliği’nin yakaladığı ismi açıklanmayan kişilere 28 bin 491 TL para cezası kesildi. 15 Kasım’a kadar sürecek olan av sezonunda avcılar sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği türleri avlayabiliyor.



Bölgeyi sık sık ziyaret eden kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, bu haberi sosyal medyada “Av sezonu açıldı. Samandağ’da Milleyha Kuş Cenneti’nden başka bir yerde flamingo yok şu an. Bizim korumak için canımızı dişimize taktığımız yerde katliam başlamış. Ne olacak bu işin sonu? Av sezonu açıldı, kaçak av katliamı da başladı resmen. Bu sadece ilk haber, sulak alanlar ve kuşlar kendi kaderlerine ve kaçakçı yamyamların eline mi bırakılacak?” sözleriyle duyurdu.

‘CEZA DÜZENLENMELİ’

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, “Bilindiği üzere ilimiz son derece zengin biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındırmakta. Bunların korunması için denetim ve eğitim çalışmaları artarak devam etmeli. Katledilen son kuşlar Samandağ sahil şeridi civarından. Vicdan duygusunu kaybetmiş kişiler üzerinde caydırıcı olabilmek adına cezai işlemlerde düzenlemeye gidilmeli” diye konuştu.

KANAL KAPATILMIŞTI

Türkiye’de en çok kuş türünü barındıran alanlardan biri olan Milleyha Kuş Cenneti’nde 1 ay önce kanal ve moloz krizi yaşanmıştı. Bölgedeki gölün yanına açılan kanal bu bölgenin sulak alanlarını kurutma riski taşıyordu. Bu da tıpkı Tuz Gölü’ndeki gibi binlerce kuşun ölmesi demekti. Çevrecilerin ve derneklerin dikkat çekmesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milleyha Kuş Cenneti’ne giderek açılan kanalı kapatmıştı.

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