Bunun adı işkence! Alacağı için çocukları kaçırıp plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı

Anlaştıkları tarih yaklaşınca parayı ödeyemeyen Bilal Ş., Ali Bulunmaz tarafından önce 13 bin TL, daha sonra 17 bin TL, en son 27 bin TL’lik senetlere imza atmaya zorlandı. Bilal Ş.’nin senetleri imzalamayı reddetmesi üzerine öfkelenen Bulunmaz, 18 Eylül günü akşamüstü evlerinin önünde oyun oynayan H.Ş. (8) ve Ç.Ş.’yi (6) kandırarak evine götürdü. Bulunmaz, evinde rehine tuttuğu çocukların saçlarını jiletle kazıdıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı. Aileye gözdağı vermek amacıyla çocukların fotoğrafını çeken Bulunmaz, fotoğrafları Bilal Ş.’ye yolladıktan sonra çocukları serbest bıraktı. Bilal Ş.’den kredi çekip borcunu ödemesini isteyen Bulunmaz, olumsuz yanıt alınca 21 Eylül’de de Bilal Ş.’yi kaçırdı. Bilal Ş. eşi ve çocuklarıyla olaydan sonra böyle görüntülendi.

POLİS BASKIN YAPTI

Eşinin rehine tutulduğunu öğrenen Songül Ş., durumu polise bildirdi. İhbar sonrası polis ekipleri, Bulunmaz’ın evine düzenlediği operasyonda Bilal Ş.’yi kurtardı ve olaya karıştığı öne sürülen Erdal A.’yı da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulunmaz ile kendisine yardım eden Erdal A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘BÖBREKLERİNİ ALIRIM’ DEMİŞ

Çocuklarını zorla alıkoyan Bulunmaz’ın kendisine fotoğraflar çekip attığını belirten Bilal Ş., şunları söyledi: “Çocuklarımın ellerini iple bağlayıp telefonuma fotoğraflarını attı. ‘Ben milletin parasını yemeyi severim, tefeciyim’ dedi. Çocuklarım aşağıda oynarken evine çağırmış. Çocuklarımın saçlarını jiletle kesmiş. Ellerini bağlamış. Bu zamana kadar kavga olmasın diye hep alttan aldım. Yaptığı her şeye göz yumduk. 15 gün önce beni de evine götürüp saçlarımı jilete vurdu.”