Bunun adı aşk değil

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İstanbul Ümraniye’de kuaför salonu olan Elif Güneş (32), kendisi gibi kuaför olan Koray Gülbar’la (34) 5 yıldır birliktelik yaşıyordu. Elif, Gülbar’ın kendisine kötü davranması üzerine ayrılma kararı almıştı. Bu kararını Gülbar’a ilettiğinde tehdit edilmiş ve tokatlanmıştı. Koray Gülbar’ın “Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var, bir daha karşına çıkmayacağım” sözlerine inanmıştı. Elif, 23 Temmuz günü Üsküdar’da otomobilinin içinde Gülbar’la buluşmuştu. Bu buluşma sırasında ayrılığı kabul etmeyen Gülbar, tabancasını ateşlemiş ve Elif’i ağır yaralamıştı. Elif’i de Elif’e ait araçla hastane önüne atan Gülbar kaçmıştı. Polis ekipleri, katilin kaçarken kullandığı Elif’e ait aracı Kadıköy’de bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Geçen perşembe gecesi de Koray Gülbar düzenlenen operasyonla Kadıköy’de yakalandı. Gülbar’ın uyuşturucudan 17, hırsızlıktan 3, kasten yaralamadan 2 ve tehditten de 2 olmak üzere 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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'KORKUTMAK İSTEMİŞTİM'

Koray Gülbar, Emniyet’teki ifadesinde, “Kafeden konuşmak için aldım. Araçla seyir halindeyken tartıştık. Araçtan inmeye çalıştı. Ben de korkutmak için silahı çıkardım. Silah bir anda ateş aldı. Vuruldu, hastaneye götürdüm” dedi. Koray Gülbar, adliyeye çıkarılırken de, “İnsan sevdiğini öldürür mü? Ben katil değilim, yanlışlıkla oldu” diye bağırdı.