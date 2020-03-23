Bunu yapana 1.5 yıl istendi

İstanbul Avcılar’da annesiyle yaşayan yüzde 76 otizmli Taha Alper Behrem (18), 8 Mart günü aynı sokakta oturan teyzesine gittiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü Okan Metin (24) tarafından yanında oturan kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle darp edildi. Behrem’in ailesinin şikâyeti üzerine karakolda ifadesi alınan Metin, ardından serbest bırakıldı. Behrem’in yakınları durumu sosyal medyadan duyurunca olay kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tekrar gözaltına alınan Metin tutuklandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak’ durumda olan müşteki Behrem’i yaraladığı gerekçesiyle 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.



