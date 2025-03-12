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Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak! Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

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#Ali Yerlikaya#Motokurye#Motorsiklet
Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 14:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmaları açıkladı. Kural ihlallerine ağır yaptırımların geleceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, tablolar üzerinden cezaları kalem kalem anlattı.

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Yeni önlemlerle ilgili konuşma yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı açıklıyoruz.

MOTOKURYELERİMİZİN ÜZERİNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Yıl 2025, hala durmamakla ilgili bir özgüven varsa biz bunu sınamak istiyoruz. Ehliyetini alıyoruz, yeniden sınava girsin. Motokuryelerimizin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. E ticaret firmaları ve kuryelerimizle ilgili çalışmamızda sayın bakanımız Uraloğlu'na teşekkür ediyorum.

Biz istiyoruz ki motosiklet tutkunlarımız, güvenli sürüş ve bundan bir tık daha ilerisi olan ileri sürüşle ilgili bu iş tamam diyene kadar bitmemesi gereken bir iş. Bu konularla ilgili yayın yapanlara da teşekkür ediyorum.

Bakan Yerlikaya, motosiklet kullanıcılarının en fazla ihlalde bulunduğu durumun kask kullanmama olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya'nın sunumda paylaştığı, cezaları gösteren tablolar şunlar oldu:

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Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

6. İHLALDE EHLİYETLERİ İPTAL EDİLECEK

Hazırlanan taslağa göre kırmızı ışıkta geçenlere yönelik cezada artışa gidilecek ve para cezası her defasında artacak, 6 ihlalde ise ehliyetleri iptal edilecek.

Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

Bunu yapan yandı: Ehliyetine el konulacak Bakan Yerlikaya, yeni cezaları tek tek paylaştı

 

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#Ali Yerlikaya#Motokurye#Motorsiklet

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