Bunu yapan insan olamaz: Vicdansız cezaevine gönderildi

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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde, önceki gün, Mehmet Erke’nin (54) henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı 4 çocuk, markete sığındı. Kendisi de markete giren Mehmet Erke, yakaladığı çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali D.’yi feci şekilde darp etti. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mehmet Erke’yi gözaltına aldı.

‘BEN KAÇAMADIM’

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet Ali D. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde tedaviye alındı. Mehmet Ali D., olayın arkadaşlarıyla marketten çıkarken başına geldiğini anlattı. Olayın bir kısmını hatırladığını ifade eden Mehmet Ali D., şöyle konuştu:

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“Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım ‘Deli adam geliyor’ dedi. Oradaki ablalar ‘Kaçın’ dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darp etti. Cezalandırılmasını istiyorum.”

M.A.D., şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, “Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler” dedi.

‘OMURİLİĞİNDE ÇATLAK VAR’

Baba Mahmut D. de oğluna bunu yapanın gerekli cezayı almasını istediğini vurguladı. Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D., şunları kaydetti: “Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir.”

Mehmet Ali D.’ye şiddet uygulayan Mehmet Erke, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mehmet Erke, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Mehmet Erke, savcılıktaki ifadesinde, çocukların kendisine gülmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, “Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” beyanında bulundu.

BAKAN GÖKTAŞ AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, markette şiddete maruz kalan Mehmet Ali D.’nin ailesini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evladımızın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Söz konusu olayın tespit edilmesinin hemen ardından il müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçti. Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimleri tarafından yakalandı. Uzman ekiplerimiz tarafından hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatıldı ve ihtiyaç duyulan tüm destek hizmetleri titizlikle sürdürülecek. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.