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Bunu yapan insan olamaz

#Kadın Cinayeti#Özlem Dursun#Ramazan Dursun
Bunu yapan insan olamaz

Ramazan Dursun, eşi Özlem Dursun’u çocuklarının gözü önünde otomobil jantı ile darp ederek canice bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özlem Dursun, hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve “Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al” diye yazarak kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı.

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Rize’deki Çarşı Mahallesi’nde perşembe akşamı, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce “Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?” diyerek bağırdı. Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı.

Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, “Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al” yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. Özlem Dursun’un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Dursun’un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evdeki incelemelerde 9 kök hintkeneviri ele geçirdi. Özlem Dursun’un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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EŞİNİN KORKUSUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLMAMIŞ

Özlem Dursun’un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun’un eşinden korktuğu için şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

SON SES MÜZİK AÇMIŞ

Özlem Dursun’un kardeşi Yasin Sancar, “Onun evde bir odası var, enteresan el aletleri var. Müziği son ses açarak ablamı evde fena şekilde darp etmiş. Bu cani darp ettikten sonra fotoğraf çekiyor, altına da ‘Yine ölmedi’ gibi bir açıklama yapıyor. Namus cinayeti süsü vermeye çalıştı. Hastanede karşılaştım onunla. Kendimi tutamadım ‘İnsan olamazsın’ dedim. Beni ‘Seni de geleceğim, öldüreceğim’ diyerek tehdit etti” dedi.

 

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