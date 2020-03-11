Bunu yapan insan olamaz

İSTANBUL Avcılar’da annesiyle yaşayan otizmli Taha Alper Behrem (18), 8 Mart’ta aynı sokakta oturan teyzesine gittiği sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü O.M. tarafından yanında oturan kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla darp edildi. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan O.M. ifade sonrası serbest bırakıldı. Behrem’in yakınları durumu sosyal medyadan duyurunca olay tepkilere neden oldu. Başsavcılık, Behrem’in otizmli olduğu ve şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine gözaltı kararı çıkardı. Olayı balkonundan gören teyze Ebru Kolcu, yeğeninin yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘BANA NE ENGELLİYSE’

“Alper’i tekmeyle merdivenden aşağı attı. Yüzüne tekme attı. Demir kapıya vurdu. ‘Engelli o. Yeğenimi bırak’ diye bağırdım. ‘Bana ne engelliyse’ dedi. Alper’e ‘Seni öldüreceğim’ dedi. İndiğimde saldırgan kaçmıştı.”

Darp edilen Behrem de, “Engelliyim’ dedim, yine vurdu. Boğazımı sıktı. Merdivenden aşağı attı. Canım çok acıdı. Bir daha kimseyi dövmesin” dedi. Anne Zeliha Yıldırım ise “Kendini savunamayan bir çocuğu darp eden katil ruhlu biri serbest bırakılmamalı. Çünkü o canavarı içinde yaşatıyorsa yine buradan geçip belki de bir tekme daha atacak” diye konuştu. Gözaltı kararını öğrenen anne Yıldırım, “Çocuğumdan özür dileyecek. Kaybettiği özgüvenini yeniden kazanacak. Umarım emsal olur. Diğer meleklerimize yapılan bu tür girişimler engellenmiş olur” dedi.