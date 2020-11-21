Bunu yapan insan!

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Dalyan İztuzu Plajı’nda 8 ülkeyle ortak yürüttüğü AB destekli INDICIT projesi kapsamında, Marmaris'te plastik atıklar nedeniyle boğulmak üzere olan Caretta caretta buldu.

DOĞADA YOK OLMUYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte yaklaşık 20 yıl önce kullanımı sona eren kaset bandına ön yüzgeçleri ve boyun kısmı dolanan yetişkin Caretta caretta, boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Yaralı kaplumbağanın yıllar önce kullanımı sona eren, klasik teyplerde kullanılan kasetlerin içindeki manyetik bandın vücudunun bir kısmını sardığını belirten DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, “Belki 10, belki 20 yıl önce atılmış. Artık bu kasetler kullanılmıyor ve bu tür plastik atıkların doğada 20-25 yıl geçirmiş olmasına rağmen olduğu halde kaldığını gördük” dedi.

DEKAMER görevlileri, geçen hafta Fethiye Ölüdeniz’de de bir misinaya bağlı pet şişeye dolanmış deniz kaplumbağası buldu. Çekilen röntgen filminde misina ile birlikte olta iğnesi yuttuğu tespit edilen kaplumbağaya, Berrak ismi verildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Bir haftadır gözlem altında tutulan deniz kaplumbağasının, perşembe günü yaşamını yitirdiği açıklandı. Yapılan nekropsi işleminde midesine takılan 4 santimetre boyundaki olta iğnesi ve ona bağlı yaklaşık 1 metre uzunluğundaki misinanın çıkarıldığı kaydedildi.