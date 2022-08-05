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'Bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu... Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Müfredat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 12:39

Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.

Bunu ilk defa açıklıyorum diyerek duyurdu... Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız

Bunu ilk defa açıklıyorum diyerek duyurdu... Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız

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#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Müfredat

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