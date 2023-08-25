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Bunu da gördük... Sabıkalı ve ehliyetsiz taksici

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#Polis#Taksi Şoförü#Ceza
Bunu da gördük... Sabıkalı ve ehliyetsiz taksici
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü’nde taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdiği sırada polislerin “Dur” ihtarında uymayan taksi denetim noktasından kaçtı.

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Motosikletli trafik polisleri kaçan taksinin peşine düştü. Taksi şoförü Erdoğan T., Sarıdemir Mahallesi, Sobacılar Sokak’ta yakalandı. Erdoğan T.’nin daha önceden çalışma ruhsatının iptal edildiği, sürücü belgesinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Erdoğan T. emniyete götürüldü. Erdoğan T.’ye çalışma ruhsatı olmadan araç kullanmaktan 4 bin 64 lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 8 bin 190 lira ve diğer eksik belgelerden toplam 17 bin 705 lira para cezası kesildi. Plaka sahibine ise sürücü belgesi bulunmayan kişinin araç kullanmasına izin verdiği için 8 bin 190 lira ve araçta eksik logo bulunduğu için 436 lira ceza yazıldı.

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#Polis#Taksi Şoförü#Ceza

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