Bunları yapın

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Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş
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Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

AFAD ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu deprem sonrası sosyal medya hesabından vatandaşların yapmaması gerekenleri sıraladı:

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- Deprem sonrası hasarlı yapılara girmeyin.

- Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılacak uyarıları dinleyin.

- Yangınlar sık görülen ikincil afetlerdir. Gaz kokusu alırsanız vanayı kapatın. Camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin.

- Artçının büyüklüğüne göre gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.

- Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. 

- Hayati durumlar dışında sesli telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları (WhatsApp, Telegram, BİP) üzerinden yapın.

- Görüşmelerinizi kısa tutun.

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SOSYAL MEDYADA DÜDÜK SESİ PAYLAŞILDI

Depremin ardından birçok kişi sosyal medya hesapları ve özellikle Twitter üzerinden yüksek desibelli düdük sesi paylaştı. Paylaşımlarda 7-8 saniyelik yükses sesli düdük sesi bulunurken, bu sayede enkaz altında seslerini duyuramayan kişilerin seslerini daha rahat duyurabileceği belirtildi.

ŞARJ BİTSE DE KONUM PAYLAŞAN UYGULAMA

ENKAZ altında kalan birçok vatandaş sosyal medya üzerinden enkaz altında kaldığını belirterek konum bilgisi paylaştı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, “AFAD Acil Çağrı Uygulaması” üzerinden çağrı yapıldığında telefonun şarjı bitse dahi konum bilgisinin kaydedildiğini bildiren bir paylaşımda bulundu. Açıklamada, uygulama üzerinden çağrı yapıldığında konum bilgisi sisteme işlendiği için afetzedenin telefonunun şarjı bitse bulunmasına katkı sağladığı belirtildi. Bunun yanında, uygulama üzerinden acil yardım talepleri de iletilebiliyor.

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