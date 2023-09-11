Bunları yapan çocuk! Yüzüne kaldırım taşı attılar, kulağını yardılar

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İstanbul Sultangazi’de lisede 10. sınıfa giden M.N.K. (15) adlı kız öğrenci geçen perşembe günü öğleden sonra okul kitaplarını almak için bir arkadaşıyla buluştu. M.N.K., kız arkadaşıyla okulun yanındaki bir parkta oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada bir grup erkek yanlarına gelerek sözlü tacizde bulundu.

BEŞ DİŞİ KIRILDI



O sırada olay yerinden geçen Ç.İ. adlı erkek öğrenci, lise arkadaşlarının yanına giderek taciz edenleri uyarıp tepki gösterdi. Bu tepki üzerine grup, Ç.İ.’ye saldırdı. Saldırıya ve tacize uğrayan gençler, kaçarak parktan ayrıldı. Saldırgan grup ise diğer arkadaşlarını da çağırarak peşlerine düştükleri gençlerin önünü kesti. Burada da Ç.İ.’ye saldırmaya devam eden grubun elinden arkadaşını kurtarmak isteyen M.N.K.’nin yüzüne kaldırım taşı fırlatıldı. M.N.K., yüzüne aldığı taş darbesi nedeniyle kanlar içinde yere yığılarak bayıldı. Arkadaşı Ç.İ.’yi de tekme tokat döven saldırganlar onu da kulağından yaraladı. M.N.K. ve Ç.İ., çevre sakinleri tarafından hemen hastaneye götürüldü. M.N.K.’nin yüzüne dikiş atılırken 5 dişinin kırıldığı belirlendi. M.N.K., tedaviye alınırken Ç.İ.’nin darp sırasında yarılan kulağı da dikildi.

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OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

M.N.K.’nin ailesinin şikâyeti üzerine polis bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.N.K.’yi rahatsız eden ve taş atarak yüzünden yaralanmasına neden olan kişinin, aynı okulda okuyan O.A.A. adlı öğrenci olduğu belirlendi. Polis ekipleri bu tespitin ardından O.A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. O.A.A., emniyetteki ifadesinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.