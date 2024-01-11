Bunlar nasıl çocuk... Kıvanç akranlarının kurbanı oldu

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KOCAELİ İzmit’te lise öğrencisi Kıvanç Uman (16), Y.K.’nin (14) eski sevgilisi ile sevgili oldu. İkili arasında bu nedenle geçen yıl 15 Mayıs’ta, parkta kavga çıktı. Kavgaya Y.K.’nin arkadaşları H.M.K. (16) ve Y.A. (16) da dahil oldu. 3 kişinin darbeleriyle yere yığılan Uman, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uman, 19 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Uman’ı darp eden Y.K., H.M.K. ve Y.A. tutuklandı. Y.S.K. (15) ve A.B.K. (15) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İddianamede, Y.K.’nin yaşı nedeniyle öldürme suçundan 15 yıla kadar, alenen hakaret suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi. Y.A. ve H.M.K.’nin de yaşlarının küçük olması nedeniyle 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına, A.B.K. ve Y.S.K.’nin ise çocuğun kasten öldürülmesi ve azmettirme suçlarından çocuk olmaları nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası almaları istendi.

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'7-8 DEFA YUMRUK ATTIM'

Davanın ilk duruşması, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Y.K., Kıvanç’ın kendisini teke tek kavgaya çağırdığını, birkaç gün sonra Kıvanç’ın kendisini arayıp kavganın iptal olduğunu, konuşacaklarını, tek gelmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Kavga anını da anlatan Y.K., “O bana vurdu, ben de ona vurdum. Kavga sırasında 7-8 defa yumruk attım” ifadelerini kullandı.

H.M.K. de parka gittiklerinde Kıvanç ve arkadaşlarının geldiğini belirterek, “Zaten bir çember oluştu. Oradan birisi ‘Başla’ dedi. Kıvanç, Y.K.’ye vurdu. Birbirlerini darp etmeye başladılar” diye konuştu. H.M.K., ayırma sırasında Kıvanç’ın kendisine ‘Sen ne karışıyorsun’ demesi üzerine Kıvanç’ın 2 kere karnına 1 kere de hafif şekilde yüzüne vurduğunu anlattı. H.M.K., “Arkamdan Y.A. gelip Kıvanç’ın üstüne çıktı. Kafasını, boynunu, yüzünü yumruklamaya başladı” dedi.

Y.A. ise Kıvanç’a vurmadığını ve olaya karışmadığını söyledi. Y.S.K. de Kıvanç’ın yorgun olduğunu görünce korktuğunu, başına bir şey gelmemesi için desteklediğini anlatarak, “Kıvanç’ın halsiz olduğunu görünce itmesi için ‘Diz at’ gibi bir şey söyledim. Tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum” dedi.

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A.B.K. ise kargaşa çıktığını, Kıvanç’ın yerde olduğunu söyledi. A.B.K., “Sonra K.’nin sesini duydum, ‘Kardeşim ölüyor’ diye bağırdı. Ondan sonra tekrar gittiğimde Kıvanç, tepkisiz yatıyordu, onu kollarıma aldım, ‘Ayıl’ dedim, 2-3 defa suratını elledim, ayılma yoktu. Kıvanç’ın yüzünü yıkadım, yıkamama rağmen bir tepki yoktu. Kıvanç kan kusunca kendimi kaybettim” diye konuştu.

‘NEDEN KİMSE POLİS ÇAĞIRMADI’

Mahkeme heyeti, Kıvanç’ın annesi Derya Uman’a söz hakkı verdi. Derya Uman, sanıkların hepsinin çelişkili ifade verdiğini belirterek, “Acılı bir anne olarak benim çocuğum bu kadar ne yapmış olabilir ki? Küfür dediğiniz şey, hani buna sebep mi? Benim çocuğum orada 15 dakika kavga ederken, o çemberi orada oluşturacağına, ‘Vur’ diyeceğine, neden kimse polis çağırmamış? Rabbim, oğlumu çok şükür ki 4 gün yoğun bakımda sevmeme müsaade etti. Oğlumu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kaybettim” ifadelerini kullandı.

Baba Orhan Uman ise “19 Mayıs’ta müzik dinlemeye okula gideceğimize oğlumu toprağa verdik” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.