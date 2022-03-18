Bunlar nasıl baba

Haberin Devamı

ADALET Bike henüz çocuk yaşta uzaktan akrabaları Mahmut Bike ile evlendirilmişti. Mahmut Bike cezaevindeyken, Adalet Bike’nin başka bir erkekle arkadaşlık yaptığını öğrendi. Cezaevinden çıkınca da Adalet’in peşine düştü. Adalet Bike 21 Haziran 2021 günü yanına amcasının kızı Öznur Erbek’i alarak arkadaşlık ettiği Gökhan Denli ile İstanbul Büyükçekmece’deki bir parkta buluştu.

OTOMOBİLLE EZDİLER

Mahmut Bike, Adalet’e hediye ettiği akıllı saatten nerede olduğunu gördü. Yanına kardeşi Fırat Bike, arkadaşı Fırat Özcan ile Adalet’in ağabeyi Selahattin Erbek’i alarak parka gitti. Selahattin Erbek, Adalet ve Öznur’u zorla Mahmut Bike’nin otomobiline bindirdi. Mahmut Bike, Gökhan Denli’yi önce bıçakladı daha sonra da tabancayla vurarak öldürdü. Yanına Adalet’i de alarak olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çanakkale Köprüsü açılıyor Haberi Görüntüle

Birkaç saat sonra Adalet’in cesedi E-5 Karayolu’nda bulundu. Genç kadının üzerinden otomobil geçmişti. Soruşturmada Adalet’i ezen aracın Mahmut Bike’nin kardeşi Fırat Bike’ye ait Jaguar olduğu tespit edildi. Jaguar, Adalet Bike’nin cesedinin birkaç kilometre ilerisinde bulunmuştu.

5 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek gözaltına alındı. Selahattin Erbek ise kayıplara karıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerindeki 5 kişiye töre cinayeti suçlamasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahmut Bike, Gökhan Denli’yi kendisinin öldürdüğünü söylerken, Fırat Bike ise “Ağabeyim önden gidiyordu ben de araçla onu takip ediyordum. Bir şeyin üstünden geçtim. Hava yastıkları patladı. Arabayı tekrar çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık” diye ifade verdi.

Gözden Kaçmasın Berat Albayrak’ın kitabı ne anlatıyor Haberi Görüntüle

ŞİKÂYETÇİ OLMADILAR

Adalet Bike’nin babası Mehmet Erbek de söz alarak “Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikâyetçi değilim. Adalete güveniyorum” dedi.

Gökhan Denli’nin babası Arap Denli ise “Davacı değilim. Yüce adalete güveniyorum. Ben onları tanıdığım için memnun oldum. Keşke bu olanlar olmasaydı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gökhan Denli’nin ağabeyi Hüseyin Denli ile Adalet Bike’nin kız kardeşi Melek Erbek ise sanıkların tümünden şikâyetçi oldu.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın Destan 107 yaşında Haberi Görüntüle

GÖKHAN’I BEN ÖLDÜRDÜM

DÜN görülen duruşmada savunma yapan Mahmut Bike, “Eşim telefonumda bazı mesajlar görünce benden boşanacağını söyleyip yanına çocukları da alıp gitti. Olay günü kolundaki akıllı saatin konumu Büyükçekmece Gölü’nün ortasını gösteriyordu. İntihar etmiş olabileceğini düşünerek Büyükçekmece’ye gittik. Gökhan Denli ile karşılaşınca bize bıçak çekti. Bıçağı elinden alıp Gökhan’ı bıçakladım, sonra da otomobiline doğru koşunca tabancayla vurdum. Ana yola çıkarken Adalet’in ağabeyi Selahattin arabadan indi. Ben o ara Öznur’u tokatlıyordum. Sonra arabanın içine hava sesi geldi. İlerde Öznur’u bıraktım baktım ki Adalet arabada yok. Olay yerine döndüğümde polisleri gördüm, korktum ve kaçtım” dedi.