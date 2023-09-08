Bungalovlara ‘çiftlik’ kılıfı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını, işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.’nin aranmasının sürdüğü belirtildi. ‘SisliVadi’ adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak ‘karma çiftlik’, olarak gösterildi. Tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü.

‘DOĞAYA UYANMAK’

Şirketin bungalov evlerin tanıtımını, ‘Doğada uyanmak, doğaya uyanmak’, ‘Oksijeni bol, stresi az’ adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü.