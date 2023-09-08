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Bungalovlara ‘çiftlik’ kılıfı

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#SİSLİ Vadi#Yılmaz Tunç#Sel Felaketi
Bungalovlara ‘çiftlik’ kılıfı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

SİSLİ Vadi adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını, işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.’nin aranmasının sürdüğü belirtildi. ‘SisliVadi’ adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak ‘karma çiftlik’, olarak gösterildi. Tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kapatıldığı görüldü.

‘DOĞAYA UYANMAK’

Şirketin bungalov evlerin tanıtımını, ‘Doğada uyanmak, doğaya uyanmak’, ‘Oksijeni bol, stresi az’ adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü.

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#SİSLİ Vadi#Yılmaz Tunç#Sel Felaketi

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