Bungalovdaki skandala 4.5 yıl istendi

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Akşam saatlerinde Kozan, jakuzinin tam üstündeki ampulün üzerinde ‘fındık büyüklüğünde’ siyah renkli bir gizli kamera olduğunu tespit etti.

PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF

Bungalova gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Ampulün üzerinde Tansel Soyçiçek’in parmak izi bulundu. Bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk’un telefonundan da gizli kameranın bulunduğu ampulün fotoğrafı çıktı. Koşuk’un telefonunda çekim yapan kameraların görüntüsünü canlı olarak izlemeye yarayan bir uygulama da bulundu. Ayrıca telefonuna Raşit Zengin diye kayıtlı biriyle de yaptığı görüşmeyi kaydettiği, bu kayıtta da “Olası bir parmak izinde nasıl bir yol izlerler?” diye soruların olduğu belirlendi.

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İki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. Savcılık iki şüphelinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlayıp dava açtı.

Mağdurların avukatı Meltem Öztürk Reis “Bütün Türkiye’yi rahatsız eden bir olaydı, yargılamasının da bu hassasiyetle yapılmasını bekliyoruz” dedi.