Bungalovdaki ‘kirli el’ kimin

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Dosyaya göre mağdur Mesut K., 29 Mart günü eşi ve 7 yaşındaki kızıyla ‘Truva Suit’ adlı bungalovlara tatil için geldi. İlk günün gecesi jakuzinin üstündeki ampulden gelen kırmızı ışık dikkatini çekti. Yakından inceleyince ampulün ‘gizli kamera’ olduğunu anladı.İşletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu gizli kamera üzerinde Tansel S.’nin parmak izi bulundu. Tansel S. ifadesinde ‘Parmak izim ampulde nasıl çıktı bilmiyorum. İnşaat zamanında bazı konularda yardımcı olmuştum ama bu inşaat bir yıl önceydi” diyerek kendini savundu.

ÇOCUKLU AİLELERİ SUÇLADI

Bungalovların sahibi ve işletmecisi Hüseyin K. da ifadesinde, “Benim iki tane bungalovum var. Olay gecesi diğer bungalovda da misafir vardı. O bungalovda bir kamera bulunmadı. Bulunan kamerayla da benim ilgim yok. Bungalovda kalan çocuklu aileler, çocuklarını takip amaçlı takmış olabilir. Çocukların jakuziyi çok sevdiklerini ve çıkmak istemediklerini duymuşluğum vardı. Ben de mağdurum” dedi.

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KAMERAYI TUTAN EL

Hüseyin K.’nın el konulan telefonu da incelendi. Fotoğraf galerisinden odadaki ampul şeklindeki gizli kameranın da fotoğrafı çıktı. Fotoğrafta gizli kamerayı tutan el de görünüyordu. 7 Mart’ta yani olaydan 22 gün önce çekilmişti. Savcı bu fotoğrafın neden telefonda olduğunu sordu. Hüseyin K. ise “Neden telefonda olduğunu bilmiyorum, el de benim elim değil’ cevabını verdi. Bunun üzerine resimdeki el ile Hüseyin K.’nın eli mukayese edilerek incelendi ve ‘benzer olduğu görüldü’ notu düşüldü.

İKİ KİŞİ TUTUKLU

Her iki şüphelinin de “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla tutukluluğu devam ediyor. Avukatlarının 18 Nisan’da yaptığı tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri ise reddedildi.