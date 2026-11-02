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'Bungalovdaki gizli kamera' için mahkeme kararını açıkladı

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#Bungalov#Gizli Kamera#Sakarya
Bungalovdaki gizli kamera için mahkeme kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 15:54

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık T.S. ile taraf avukatları huzurda bulundu, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri mütalaaya katıldıklarını beyan ederek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık H.K, "Kameraların çalışmadığı TÜBİTAK raporuyla sabittir. Bu sebeple beraatımı talep ederim." dedi.

Sanık T.S. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi.

Sanık müdafileri, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıkları, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya Valiliği, 15 Nisan 2025'te ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti. Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48) tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın Eylül 2025'te yapılan duruşmasında sanıklar tahliye edilmişti.

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#Bungalov#Gizli Kamera#Sakarya

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