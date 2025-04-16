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Bungalovda gizli kamera skandalı: 1'i işletmeci 2 kişi tutuklandı

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#Bungalov#Gizli Kamera#Sakarya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 09:33

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında adliyeye sevk edilen işletme sahibi ve bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Bungalovda gizli kamera skandalı: 1i işletmeci 2 kişi tutuklandı

İŞLETME SAHİBİ VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin işletme süresiz olarak mühürlenirken, işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bungalovda gizli kamera skandalı: 1i işletmeci 2 kişi tutuklandı

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Bungalovda gizli kamera skandalı: 1i işletmeci 2 kişi tutuklandı

Bungalovda gizli kamera skandalı: 1i işletmeci 2 kişi tutuklandı

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#Bungalov#Gizli Kamera#Sakarya

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