Bungalov zırhı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Yönetmelik’te hem yargı kararlarına uyum hem de doğal güzelliklerin daha iyi korunabilmesi için değişiklik taslağı hazırladı. Değişiklikle yönetmeliğin 8’inci maddesindeki nitelikli koruma alanlarına ilişkin fıkra “Entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır” hükmüyle değiştirildi.



Böylece nitelikli koruma alanlarında entegre tesis ve bungalov yasağı gelirken, bu alanların yollarında bile asfalt, beton malzeme kullanılamayacağı hükme bağlandı. “Eskinin 1. derece sitleri yapılaşmaya, betona, ranta açılıyor” eleştirilerini bitirecek bu adımla ilgili yetkililer, “Nitelikli koruma alanları bu sayede eskinin 1. derece sit statüsündeki zırha bürünmüş oldu. Buralarda konaklamalı A tipi mesire alanı yasaklanırken, sadece günü birlik kullanım için yörenin özelliklerine uygun malzemelerin kullanıldığı lokanta, kafetarya yapılabilecek” dedi.



İNSAN YOĞUNLUĞUNU ARTIRMAMAK İÇİN



Nitelikli doğal koruma alanlarında turizm kaynaklı insan yoğunluğunun artmasına neden olacak bungalov yapımına izin verilmeyeceğinin altını çizen yetkililer, bungalov yapımının bazı koşullara bağlanmış olmasına rağmen gelen taleplerin bu kuralı esnetici nitelikli olması karşısında bu önlemi aldıklarını söylediler. Bakanlık yetkilileri, mevcut bungalovların kazanılmış hak kapsamında sayılacağından ömrünü tamamlayana kadar kullanımının devam edeceğini ancak buralarda yeni bungalov yapımına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Yetkililer, Van Akdamar Adası gibi nitelikli alan ilan edilmiş olan ve konaklama tesisi de bulunmayan yerlerde kesinlikle bungalova izin verilmeyeceğini yineledi.