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Bungalov tesiste acı olay: 4 yaşındaki Ardıç, hayatını kaybetti

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#Bungalov#Ardıç Aktepe#Sapanca
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 15:31

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisinde düştüğü havuzda boğulan Ardıç Aktepe (4), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti.

Bungalov tesiste acı olay: 4 yaşındaki Ardıç, hayatını kaybetti

Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bungalov tesiste acı olay: 4 yaşındaki Ardıç, hayatını kaybetti

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Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe’nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

Bungalov tesiste acı olay: 4 yaşındaki Ardıç, hayatını kaybetti

AĞABEYİ, BABASIYLA YAN YANA SAF TUTTU

Otopsi işlemlerinin ardından Ardıç Aktepe’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Aktepe için Malta Mahallesi Ayazetepe Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ardıç’ın ağabeyi de babasıyla birlikte kardeşinin cenaze namazında saf tuttu. Kılınan namazın ardından Ardıç Aktepe, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

Bungalov tesiste acı olay: 4 yaşındaki Ardıç, hayatını kaybetti

 

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#Bungalov#Ardıç Aktepe#Sapanca

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