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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Bungalov ev alev alev yandı

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Bungalov ev alev alev yandı
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DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda bir bungalov ev, alev alev yandı.

Gölyaka ilçesi Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde bulunan bungalov evde, sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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