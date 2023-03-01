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‘Bundan sonra Karagümrüklüyüm’

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#Bahçeli#Karagümrük#Deprem
‘Bundan sonra Karagümrüklüyüm’
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Maçlarda hükümet aleyhindeki sloganlara tepki gösteren ve Beşiktaş üyeliğinden istifa eden MHP Lideri Bahçeli, “Ben bundan sonra Karagümrüklüyüm” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında depremle ilgili konuların yanı sına geçtiğimiz hafta tribünlerdeki hükümet aleyhine sloganları da değerlendirdi. Tepki olarak Beşiktaş’tan istifa ettiğini hatırlatan MHP Lideri Bahçeli, yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden elbirliğiyle çıkarılmalıdır. Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Ben bundan sonra Karagümrüklüyüm. Karagümrük’e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.” 

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#Bahçeli#Karagümrük#Deprem

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