Bunca şüpheye rağmen nasıl serbest kalır

Haberin Devamı

Manisa’da Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından 14 Nisan’da silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.’nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı (26) başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Akbaş, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.’ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y. başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.’nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

ESKİ EŞİNE YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞ

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Doğancan Y.’nin bir hafta önce boşandığı eşi Meryem Emir’i (28), defalarca darp ettiği ve 2 kez de başına silah dayadığı ortaya çıktı. Emir, yaşadıklarını 21 Şubat 2022’de CİMER’e verdiği dilekçe ve geçen yıl 3 Mart’ta Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde anlattı. Komiser yardımcısı Doğancan Y. ile emniyet müdürlüğü marketinde kasiyer olarak görev yaptığı sırada tanıştıklarını ve 17 Aralık 2021’de evlendiklerini kaydeden Emir, ifadesinde, şöyle konuştu:



“Sorunlarımız kıskançlık nedeniyle oldu. Eşim alkol aldığı zaman kendini kaybeder, sürekli bu konuları açarak tartışma çıkarır. Çalıştığım yerdeki insanlarla olan münasebetimi yanlış anlar ve sık sık tartışma yaratır. Evlenmeden bir ay önce evde oturuyorduk. Birlikte çalıştığımız insanları kıskandığı için tartışma çıkardı. Bu sırada alkol alıyordu. Verdiğim cevaplardan tatmin olmayınca beni darp etti. Mesleğinden dolayı beylik tabancası vardı, ilk olarak bu olayda başıma silahı dayadı. Şikâyetçi olmadım. İlk evliliğimle ilgili araştırmalar yapıp bunları bana söyleyerek tartışma çıkarıyordu. Geçen yıl 19 Ocak’ta yine tartıştık. Beni yine darp etti ve beylik tabancasını ikinci kez başıma dayayarak, ‘Sen ölümden korkmuyor musun?’ dedi. Annesi M.Y.’nin ısrarı ve mesleğiyle ilgili sorun yaşamaması için o dönemde şikâyetçi olmadım.”

Haberin Devamı

UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEP ETMİŞ



Doğancan Y.’nin bu olaydan 9 gün sonra kendisine boşanma davası açtığını da ifadesinde anlatan Emir, “Doğancan Y., bir trafik kazası geçirdi ve kredi çekemediğini söyledi. Ben de aracın tamir masrafı için toplamda 57 bin 500 lira verdim. Bana amcasıyla kaldığını söyledi. Ancak annesiyle yaptığım görüşmede bunun yalan olduğunu öğrendim. Bana karşı hakaret ve tehditleri bulunan boşanma aşamasındaki eşimden şikâyetçi ve davacıyım. Ayrıca uzaklaştırma kararı talep ediyorum” dedi.