Bunaltıcı sıcaklara ara: İstanbul'da beklenen yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi

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Yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim. Megakent İstanbul'da ise vatandaşlar adeta yağmura hasret kaldı. Çünkü kentte Mayıs ayından bu yana sağanak görülmüyor.

İSTANBULLU NEFES ALACAK

Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için müjdeyi verdi. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durumu raporu:

Yurdun diğer kesimleri için yapılan tahminlerde ise beklenen 5 günlük hava durumu haritalı olarak şöyle gösterildi:

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Gözden Kaçmasın İstanbul sis altında kaldı: Görüş mesafesi düştü Haberi görüntüle

Pazartesi günü yurtta sağanak yağış beklenenmiyor.





Salı günü yurdun geniş kesiminde sağanak yağış beklenmezken Osmaniye için gökgürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı

Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'de gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.







Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan'da gökgürültülü sağanak bekleniyor.





CUMA GÜNÜ 31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gökgürültülü sağanak etkili olacak.

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YURTTA GÜNÜN HAVA DURUMU





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık