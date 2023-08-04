Bunaltan sıcaklıklar ne zaman bitecek? Prof. Dr. Orhan şen tarih verdi: 8-9 derece düşecek

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Eyyam-ı bahur sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Birçok ilde vatandaşlar açık alanlara çıkmadı ve sokaklar kaldı. Sıcak hava insanları etkilediği kadar sokak canlılarını da etkiliyor. Kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Ekmeğini yakıcı güneş altında kazananların mesaisi ise sıcak havalarda daha da zorlaştı. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.

Eyyam-ı bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, sal gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

SICAKLIKLAR 8-9 DERECEK DÜŞECEK



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen şu ifadeleri kullandı; Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 36 DERECE

Sıcak hava dalgası bugün de etkisini sürdürüyor. 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları şu şekilde ölçüldü:

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İstanbul: 36 derece

Ankara: 35 derece

İzmir: 37 derece