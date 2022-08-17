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Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi! 'Morali bozuk ama idare edecek'

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#Sivas#Gemerek#Buzağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 16:05

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, bunalıma giren buzağısını arabaya bindirerek tur attırdı, o anlar 19 yıl önce yaşanan dana Ferhat’ı akıllara getirdi. Koçyiğit, "Gezdirdim, stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek" dedi.

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Aydın Koçyiğit, ahırda yem yemeyen ve bunalıma girdiğini düşündüğü buzağısını gezdirmek istedi. Kolları sıvayan Koçyiğit'in aklına buzağısını aracına bindirip tur attırmak geldi.

Koçyiğit, aracının arka koltuğuna bindirdiği buzağıyla şehir turu attı. Sızır Şelalesi ve Çat yaylarına giden Koçyiğit, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Bu durum akıllara 19 yıl önce araca bindirilen dana Ferhat’ı akıllara getirdi.

Bunalıma giren buzağısını arabayla gezdirdi Morali bozuk ama idare edecek

“MORALİ BOZUK AMA İDARE EDECEK”

Aydın Koçyiğit, gezdirip stres attığını söyleyerek, “Yem pahalandığından dolayı strese ve bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz. Sızır Şelalesi'ne götürdüm, Çat Yaylası'na götürdüm. Gezdirdim, stres attı biraz. Yine morali bozuk ama idare edecek. Benim canım bu. Bunlar bizim canımız ciğerimiz. Bundan başkasını sevmem” dedi.

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#Sivas#Gemerek#Buzağı

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