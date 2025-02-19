×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Bulut Vatan’ kavramı çok önemli

Güncelleme Tarihi:

#Bulut Vatan#Tolga Dinçer#DT Cloud
‘Bulut Vatan’ kavramı çok önemli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

Günümüzde birçok şirket ve kuruluşun verilerini küresel teknoloji devlerine ait yabancı bulut servislerinde saklaması, kritik verilerin yurtdışında erişime açık olması anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Dijitalleşen dünyanın gereklilikleriyle ortaya çıkan yerli ve milli bulut bilişim stratejisi olan ‘Bulut Vatan’, Türkiye’nin dijital bağımsızlığını sağlamayı, küresel siber güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturmayı ve ulusal verilerin korunmasını amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk yerli bulut platformu DT Cloud’un CEO’su Tolga Dinçer, ülkenin dijital verilerinin ve kritik altyapılarının, fiziksel sınırlarımız gibi korunması gerektiği anlayışına dayanan ‘Bulut Vatan’ kavramının önemini vurguladı. Tolga Dinçer “Bugün ya küresel dijital ekonominin parçası olmak hedefiyle dijital sınırlarımızın giriş ve çıkışlarının önünü açacağız ya da değişen dinamiklere göre ülkemizin egemenlik ve meşru haklarını korumaya dair bilinçli bir şekilde dijital alanda da vatanımıza sahip çıkacağız” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulut Vatan#Tolga Dinçer#DT Cloud

BAKMADAN GEÇME!