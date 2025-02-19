‘Bulut Vatan’ kavramı çok önemli

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Dijitalleşen dünyanın gereklilikleriyle ortaya çıkan yerli ve milli bulut bilişim stratejisi olan ‘Bulut Vatan’, Türkiye’nin dijital bağımsızlığını sağlamayı, küresel siber güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturmayı ve ulusal verilerin korunmasını amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk yerli bulut platformu DT Cloud’un CEO’su Tolga Dinçer, ülkenin dijital verilerinin ve kritik altyapılarının, fiziksel sınırlarımız gibi korunması gerektiği anlayışına dayanan ‘Bulut Vatan’ kavramının önemini vurguladı. Tolga Dinçer “Bugün ya küresel dijital ekonominin parçası olmak hedefiyle dijital sınırlarımızın giriş ve çıkışlarının önünü açacağız ya da değişen dinamiklere göre ülkemizin egemenlik ve meşru haklarını korumaya dair bilinçli bir şekilde dijital alanda da vatanımıza sahip çıkacağız” dedi.