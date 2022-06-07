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Bulut kardeşlerin çocukluk hayaliydi... 12 bin fidan diktiler

#Gümüşhane#Köse#Ömer Bulut
Bulut kardeşlerin çocukluk hayaliydi... 12 bin fidan diktiler

Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Kayadibi Köyü'ne dönen Ömer Bulut (78), ağabeyi Abdurrahman Bulut (84) ile birlikte küçük yaşlarda kurdukları orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Sulama havuzu da kuran kardeşler, fidanlara gözü gibi bakıyor.

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Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışan Ömer Bulut, emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Kayadibi köyüne döndü. Bulut, ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkisindeki 300 dönüm arazide satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan kardeşler, sulama için de havuz kurdu. Bu süreçte 500 bin lira harcayan Bulut kardeşler, her gün fidanların bakımını yapıyor, suluyor.

İşte Fotoğrafları

Çocukluk hayalleri orman için 12 bin fidan diktilerÇocukluk hayalleri orman için 12 bin fidan diktilerHaberin Tüm Görselleri

'FİDAN DİKMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Köylerine orman kazandırmak istediklerini anlatan Ömer Bulut, "Köyüme ormanlık bir arazi kazandırma hayalim vardı. Ancak ekonomik şartlarım bu hayalimi gerçekleştirmeme izin vermiyordu. Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra köyüme geldim. Kardeşimle hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. 'Satın alacağımız fidanları nereye dikebiliriz' diye yetkililerle görüştük. Yetkililer de bize uygun bir bölge gösterdi. Gözeler mevki olarak adlandırılan bölgeyi çevirdik. 12 bin tane çam fidanı aldık. Fidanları sulamak için küçük bir sulama havuzu yaptık. Yaklaşık 500 bin lira maliyeti oldu. Ektiğimiz 12 bin fidandan tutmayanlar oldu, daha alanımız var. O bölgeye fidan dikmeye devam edeceğiz. Ailem Almanya'da yaşıyor. Yazın köye geliyorum, kış ayında ise ailemin yanına dönüyorum. Ben yokken kardeşim fidanlarla ilgileniyor" dedi.

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Bulut kardeşlerin çocukluk hayaliydi... 12 bin fidan diktiler

'BU ORMAN KÖYÜMÜZE KALACAK'

Abdurrahman Bulut da "Kardeşim ile birlikte köyümüze bir orman yapmak istiyorduk. Fidan aldık ve diktik. Sulamak için küçük bir havuz yaptık. Fidanların her gün bakımlarını yapıyoruz. Köyümüze bir hatıra kalsın. Biz ölüp gideceğiz ama bu orman köyümüze kalacak. Kardeşim Almanya'ya gittiğinde fidanları suluyorum, çapasını yapıyorum" diye konuştu. 

Bulut kardeşlerin çocukluk hayaliydi... 12 bin fidan diktiler

 

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#Gümüşhane#Köse#Ömer Bulut

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